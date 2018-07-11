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Во Владивостоке мини-вэн в результате ДТП перевернулся на крышу
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Во Владивостоке мини-вэн в результате ДТП перевернулся на крышу 

Primpress 23 минуты назад
Фото: Primpress
Во вторник вечером, 10 июля, в районе остановки «ТОВМИ» произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Экипажи ДПС».
По словам очевидцев, автомобиль Honda Fit двигался со стороны Некрасовского путепровода из-под моста и совершал поворот на Камский переулок. В это же время с Некрасовского путепровода съезжал автомобиль Toyota BB.
В результате водитель Toyota не заметил Fit и врезался в иномарку, из-за удара BB перевернулся на крышу.
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