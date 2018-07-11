Во Владивостоке мини-вэн в результате ДТП перевернулся на крышу

Во вторник вечером, 10 июля, в районе остановки «ТОВМИ» произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Экипажи ДПС».

По словам очевидцев, автомобиль Honda Fit двигался со стороны Некрасовского путепровода из-под моста и совершал поворот на Камский переулок. В это же время с Некрасовского путепровода съезжал автомобиль Toyota BB.

В результате водитель Toyota не заметил Fit и врезался в иномарку, из-за удара BB перевернулся на крышу.