Новосибирец вылетел на встречную полосу и остался жив

Авария произошла вчера вечером на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска недалеко от гипермаркета «Лента»

Водитель иномарки « Тойота Спасио» внезапно потерял управление, наехал на разделитель и сбил столб со знаком дорожного движения, после чего выехал на оживленную встречную полосу движения. По словам очевидца, он чудом остался жив.

«Когда это все произошло, я за ним еду и смотрю, где машина стоит? Пойти посмотреть, что с водителем, как? А водитель уже вокруг машины ходит. Спрашиваю — «что случилось?» Он говорит — «вообще не знаю, не понимаю, плохо стало»», — рассказал очевидец аварии Алексей.

По словам очевидца Алексея, водитель иномарки не пострадал, чего не скажешь о самой машине — от встречи с препятствием сильно повредилась передняя часть автомобиля.

Вчера НГС писал о аварии на Бердском шоссе — там маршрутка пассажирами столкнулась с иномаркой.