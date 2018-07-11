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КамАЗ избежал смертельной аварии около Шахтерска
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КамАЗ избежал смертельной аварии около Шахтерска 

360tv.ru 11 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Дорожно‐транспортное происшествие с участием КамАЗа и легкового автомобиля произошло утром 11 июля на повороте в город Шахтерск. Об этом сообщили «Углегорские новости».
Сегодня утром перевозивший уголь автопоезд ехал на разгрузку в порт. Он поднимался по главной дороге. В этот момент автомобиль Toyota RAV4 выезжала из Шахтерска. Его водитель не обратил внимания на знак «Уступи дорогу» и не пропустил КамАЗ. Водитель самосвала выехал на встречную полосу, чтобы избежать ДТП.
Быстрая реакция рулевого КамАЗа сохранила жизнь водителю иномарки, которую многотонный большегруз мог просто «смять».
Оба участника ДТП не пострадали. Передняя часть легковушки сильно разбита. У КамАЗа повреждена фара и подножка.
На 95‐м километре МКАД в российской столице произошла страшная авария — водитель грузового автомобиля Scania не справился с управлением, в результате чего фура врезалась в две «ГАЗели» ремонтников и перевернулась.
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