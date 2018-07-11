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Фура насмерть сбила дорожных рабочих на МКАД: видео
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Фура насмерть сбила дорожных рабочих на МКАД: видео 

ТК «Звезда» 11 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Жертвами аварии оказались дорожные рабочие, служебная машина которых стояла на обочине.
Серьезное ДТП произошло на 95-м километре Московской кольцевой автодороги недалеко от пересечения с Ярославским шоссе. В результате аварии погибли два человека.
Как сообщил «Звезде» источник в экстренных службах столицы, погибшими оказались два дорожных рабочих. По предварительным данным, большегруз допустил столкновение с двумя автомобилями «ГАЗель» дорожной службы, после чего перевернулся.
На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, движение в районе происшествия затруднено.
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