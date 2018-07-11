Фура насмерть сбила дорожных рабочих на МКАД: видео

Жертвами аварии оказались дорожные рабочие, служебная машина которых стояла на обочине.

Серьезное ДТП произошло на 95-м километре Московской кольцевой автодороги недалеко от пересечения с Ярославским шоссе. В результате аварии погибли два человека.

Как сообщил «Звезде» источник в экстренных службах столицы, погибшими оказались два дорожных рабочих. По предварительным данным, большегруз допустил столкновение с двумя автомобилями «ГАЗель» дорожной службы, после чего перевернулся.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, движение в районе происшествия затруднено.