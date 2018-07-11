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На Свердловской иномарка столкнулась с пассажирским автобусом
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На Свердловской иномарка столкнулась с пассажирским автобусом 

sibnovosti.ru 11 июля 2018
Фото: sibnovosti.ru
На ул. Свердловская иномарка Toyota Camry столкнулась с пассажирским автобусом №31. Авария произошла сегодня, 11 июля. Фотографии с места ДТП опубликованы в социальных сетях.
По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля резко затормозил перед ЖД путями в районе остановки «Хлебозавод», после чего его развернуло и выбросило на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом. Удар был достаточно сильным. На кадрах видно, что задняя часть машины превратилась в груду металла.
Свидетели ДТП утверждают, что водитель иномарки вылетел через заднее стекло. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. О пострадавших в автобусе не сообщается.
Другие подробности аварии сейчас выясняют сотрудники Госатоинспекции.
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