На Свердловской иномарка столкнулась с пассажирским автобусом

На ул. Свердловская иномарка Toyota Camry столкнулась с пассажирским автобусом №31. Авария произошла сегодня, 11 июля. Фотографии с места ДТП опубликованы в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля резко затормозил перед ЖД путями в районе остановки «Хлебозавод», после чего его развернуло и выбросило на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом. Удар был достаточно сильным. На кадрах видно, что задняя часть машины превратилась в груду металла.

Свидетели ДТП утверждают, что водитель иномарки вылетел через заднее стекло. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. О пострадавших в автобусе не сообщается.

Другие подробности аварии сейчас выясняют сотрудники Госатоинспекции.