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На месте ДТП под Новосибирском работают психологи МЧС
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На месте ДТП под Новосибирском работают психологи МЧС 

Все новости Новосибирской области 11 июля 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
«Столкновение автомобилей на движение по трассе местного значения К-17р не повлияло, — сообщил начальник ГУ МЧС по региону Павел Винаков. — С места ДТП госпитализирован мужчина, которого эвакуировали оперативно прибывшие спасатели. Информация о других пострадавших сейчас уточняется».
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло вечером 10 июля. Сообщение об этом поступило в оперативно-дежурную смену МЧС по Новосибирской области в 19:03 по местному времени. Прибывшие на вызов пожарные вскрыли при помощи аварийно-спасательных инструментов легковые автомобили, эвакуировали одного человека, смыли с дорожного полотна топливо, предупредив его возможное возгорание, а также очистили проезжую часть от осколков стекла и деталей автомобилей. На месте работают психологи МЧС России.
Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали последствия страшной аварии. Фото АСТ-54  Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 17 человек и 7 единиц техники, включая экипажи ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.
Как сообщает паблик «АСТ-54», на трассе, не доезжая села Верх-Ирмень со стороны Новосибирска, лоб в лоб столкнулись два минивэна. Оба автомобиля полностью уничтожены. Также подписчик паблика сообщает, что есть, как минимум, один погибший.
«Водитель Toyota Ipsum летел по трассе и обгонял всех без раздумий, иногда еле успевая вернуться в ряд, — рассказал очевидец. — Погибший, предположительно, находился во втором минивэне».
По другой информации, в ДТП погибли четыре человека. VN.ru следит за развитием событий.
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