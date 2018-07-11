Могут ли взрослые велосипедисты ездить по пешеходным тротуарам?

Гуляли с ребёнком трёх лет, он ехал по тротуару на велосипеде. Навстречу ехал на велосипеде здоровый мужик, чуть не малыша. Разве могут взрослые ездить по тротуару? Они не обязаны ехать по дороге?

Сергей Картавенко

«Согласно главе 24 Правил дорожного движения РФ, движение велосипедистов старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Они могут ездить по тротуару только в том случае, если отсутствует велодорожка или по полосе для велосипедистов невозможно передвигаться. Также взрослые велосипедисты могут ехать по тротуару, если сопровождают ребёнка до 14 лет, передвигающегося на велосипеде, или перевозят ребёнка до 7 лет.

Если передвижение велосипедиста по тротуару в пределах пешеходной зоны создает помехи движению других лиц, велосипедист обязан спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными ПДД для движения пешеходов.

В вашей ситуации, если рядом есть проезжая часть, то велосипедист должен был двигаться по её правому краю».