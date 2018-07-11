Традиции 90-х: в Орле похитили владельца агрохолдинга

В Орле похищен владелец агропромышленного холдинга «Орловская Нива» Сергей Будагов . Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по Орловской области.

В этой драме смешалось все «лучшее», что есть в российском бизнесе. Похищение, драки, взятка, драчливый чиновник без квартиры и, конечно, деньги: крупный бизнес, купленный за копейки. Во вторник, 10 июля, Lexus Будагова остановили неизвестные с оружием. Предпринимателя и его водителя отвезли на кладбище. Затем шофера отпустили, а бизнесмена увезли в неизвестном направлении.

Предыстория: несколько лет назад Сергей Будагов купил огромный агрохолдинг всего за 14 млн рублей, а после в регионе сменилось руководство. Новый губернатор засомневался в честности данной сделки. Начались суды, но Будагов их выиграл. О происходящем рассказывает корреспондент ГТРК «Орел» Иван Суверин:

Иван Суверин корреспондент ГТРК «Орел» «Этот холдинг довольно долго был спорным. Много было разговоров о том, как он попал во владения Будагова, было уголовное дело по этому факту, но оно закончилось ничем. Вызывала вопросы цена, по которой „Орловская нива“ попала во владения Будагова. Он утверждал, что предприятие получил в убыточном состоянии, ему пришлось вложить огромное количество своих денег, чтобы поставить его на ноги».

Будагов аргументировал сделку тем, что у холдинга были долги в 2 млрд рублей. Скептики говорили, что так-то это так, но активы предприятия оценивались примерно в 3 млрд рублей и справедливая цена за «Ниву» — миллиард. Кроме того, этот бизнес как был прибыльным, так и остался.

Затем у Будагова началась новая темная полоса: его обвинили во взятке местному начальнику департамента имущества и землепользования. Правда, свидетели в суде утверждали, что чиновник попросил у бизнесмена деньги в долг (5 млн рублей на квартиру), так как у его жены маленькая зарплата, а банк не дает ипотеку. В итоге по делу о взятке Будагова оправдали, суд решил, что это была провокация. После этого наступило затишье. Сейчас же после похищения в городе не знают, что и думать, говорит редактор орловской телекомпании «Истоки» Наталья Тычинская:

Наталья Тычинская редактор орловской телекомпании «Истоки» «Очень разные предположения, вплоть до того, что это какая-то инсценировка. Хотя, наверное, сложно будет поверить в то, что именно таким путем человек хочет внимания, зачем оно ему такое, в таком ключе. Но даже такие версии у нас сейчас по городу гуляют».

Всей этой истории постоянно сопутствовали эпизоды с драками. Например, дети бизнесмена Петр и Павел сейчас в тюрьме, их приговорили за тяжкие телесные повреждения местному жителю возле ночного клуба.

А помните чиновника, которому то ли взятку давали, то ли на квартиру? В прошлом году его обвинили в рукоприкладстве. Он, якобы, побил свою подчиненную, но после проверки следователи не обнаружили состава преступления. В прошлом году этот чиновник ушел со своего поста, а в регионе как раз снова сменилось руководство, при котором дела у предпринимателя Будагова начали налаживаться. Когда бурлили страсти, он перерегистрировал свой агрохолдинг в Тульской области. Недавно рассказал, что возвращает его в Орел. Заодно заявил, что в регионе улучшился инвестклимат. Через четыре дня после этого бизнесмена похитили.