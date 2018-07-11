В Москве тестируют «гибкие» дорожные знаки

В Москве в тестовом режиме установили два гнущихся дорожных знака, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

Два знака были установлены на улицах Бутырский Вал и Хохловский переулок в рамках пилотного проекта.

Отличительная черта новых знаков — гнущаяся стойка. Благодаря такой конструкции, дорожные знаки смогут «пережить» наезд автомобиля без критических повреждений: гибкая стойка не сломается, а прогнется, после чего вернется в изначальное положение.

Если результаты тестового запуска окажутся удачными, на улицах Москвы появятся больше «гибких» знаков. Как долго продлится сам тестовый режим, не уточняется.