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В Москве тестируют «гибкие» дорожные знаки
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В Москве тестируют «гибкие» дорожные знаки 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
В Москве в тестовом режиме установили два гнущихся дорожных знака, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Два знака были установлены на улицах Бутырский Вал и Хохловский переулок в рамках пилотного проекта.
Отличительная черта новых знаков — гнущаяся стойка. Благодаря такой конструкции, дорожные знаки смогут «пережить» наезд автомобиля без критических повреждений: гибкая стойка не сломается, а прогнется, после чего вернется в изначальное положение.
Если результаты тестового запуска окажутся удачными, на улицах Москвы появятся больше «гибких» знаков. Как долго продлится сам тестовый режим, не уточняется.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о грядущих нововведениях в порядке регистрации автомобилей.
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