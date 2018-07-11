Ещё
Пьяный водитель скутера в Ижевске, смерть внука Брежнева и первый финалист ЧМ по футболу: что произошло минувшей ночью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный водитель скутера в Ижевске, смерть внука Брежнева и первый финалист ЧМ по футболу: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 11 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Сегодня среда, 11 июля, и «Сусанин» традиционно рассказывает вам о событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Минувший вечер в Ижевске не обошелся без дорожно-транспортных происшествий. На улице Ленина дорогу не поделили легковой автомобиль и трамвай. Фотографиями аварии в соцсетях поделились очевидцы.
На Можгинском тракте недалеко от деревни Пирогово собрался «паровозик» из машин. На трассе столкнулось сразу четыре автомобиля.
Пьяный водитель
Продолжим тему дорог. Дорожный патруль и ДПС регулярно проводят мероприятия по выявлению пьяных водителей. Так, около 3:00 в Ижевске на улице Новоярушкинская был замечен скутер, за рулем которого, предположительно, был нетрезвый мужчина.
Сотрудники ДПС потребовали, чтобы он остановился, но водитель их проигнорировал и попытался скрыться. Его удалось задержать. У мужчины были признаки алкогольного опьянения.
Сотрудниками полиции установлено, что ранее водитель уже задерживался за такое же нарушение.
Первый финалист
Вечером 10 июля Франция и Бельгия встретились в полуфинале чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской сборной. Таким образом, Франция стала первым финалистом ЧМ 2018.
Единственный гол забил защитник Самюэль Умтити, который был признан лучшим игроком матча. Благодаря его голу французы третий раз в своей истории смогли пробиться в финал турнира, став шестой командой, которой удалось это сделать. Столько же раз в финал чемпионата мира выходили голландцы, больше — сборные Германии (восемь раз), Бразилии (шесть), Италии (шесть) и Аргентины (пять).
Решающая игра пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники». Соперник Франции определится по итогам встречи Хорватия — Англия, которая пройдет в среду в столице.
Внук Брежнева
Внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев скончался в Крыму. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил его друг Сергей Менделеев.
«Страшная новость из Крыма — ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито… для меня было честью», — написал он.
Андрею Брежневу было всего 56 лет. Он родился в 1961 году в Москве. В конце 90-х годов Андрей Брежнев выдвигался в вице-мэры Москвы от ЛДПР. В 2004-2014 годах входил в КПРФ, в 2014 году был избран первым секретарем центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС).
ИА «Сусанин»: последние новости
В Орле неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива» В Санкт-Петербурге лимузин сталинской эпохи выставили на продажу за 25 млн рублей Два человека погибли в Орле при столкновении микроавтобуса и грузовика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение