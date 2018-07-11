Пьяный водитель скутера в Ижевске, смерть внука Брежнева и первый финалист ЧМ по футболу: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Сегодня среда, 11 июля, и «Сусанин» традиционно рассказывает вам о событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Минувший вечер в Ижевске не обошелся без дорожно-транспортных происшествий. На улице Ленина дорогу не поделили легковой автомобиль и трамвай. Фотографиями аварии в соцсетях поделились очевидцы.

На Можгинском тракте недалеко от деревни Пирогово собрался «паровозик» из машин. На трассе столкнулось сразу четыре автомобиля.

Пьяный водитель

Продолжим тему дорог. Дорожный патруль и ДПС регулярно проводят мероприятия по выявлению пьяных водителей. Так, около 3:00 в Ижевске на улице Новоярушкинская был замечен скутер, за рулем которого, предположительно, был нетрезвый мужчина.

Сотрудники ДПС потребовали, чтобы он остановился, но водитель их проигнорировал и попытался скрыться. Его удалось задержать. У мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Сотрудниками полиции установлено, что ранее водитель уже задерживался за такое же нарушение.

Первый финалист

Вечером 10 июля Франция и Бельгия встретились в полуфинале чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской сборной. Таким образом, Франция стала первым финалистом ЧМ 2018.

Единственный гол забил защитник Самюэль Умтити, который был признан лучшим игроком матча. Благодаря его голу французы третий раз в своей истории смогли пробиться в финал турнира, став шестой командой, которой удалось это сделать. Столько же раз в финал чемпионата мира выходили голландцы, больше — сборные Германии (восемь раз), Бразилии (шесть), Италии (шесть) и Аргентины (пять).

Решающая игра пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники». Соперник Франции определится по итогам встречи Хорватия — Англия, которая пройдет в среду в столице.

Внук Брежнева

«Страшная новость из Крыма — ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито… для меня было честью», — написал он.