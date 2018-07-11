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Машина с молодоженами попала в массовое ДТП в Нижнем Новгороде
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Машина с молодоженами попала в массовое ДТП в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 11 июля 2018
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находились молодожены.
Как сообщается в социальных сетях, оно случилось 10 июля, во вторник, у дома №60 по улице Лескова в Автозаводском районе.
Машина, в которой находились новобрачные, врезалась в припаркованные на дороге автомобили. В результате столкновения серьезные механические повреждения получили «Хендай Соната», "Опель" и «Волга».
Известно, что в ДТП пострадала невеста. Девушку на «Скорой помощи» доставили в больницу. По предварительной информации, она получила сотрясение головного мозга.
Автор фото: Аня Карпова, соцсети
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