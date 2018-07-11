Машина с молодоженами попала в массовое ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находились молодожены.

Как сообщается в социальных сетях, оно случилось 10 июля, во вторник, у дома №60 по улице Лескова в Автозаводском районе.

Машина, в которой находились новобрачные, врезалась в припаркованные на дороге автомобили. В результате столкновения серьезные механические повреждения получили «Хендай Соната», " Опель " и «Волга».

Известно, что в ДТП пострадала невеста. Девушку на «Скорой помощи» доставили в больницу. По предварительной информации, она получила сотрясение головного мозга.

Автор фото: Аня Карпова, соцсети