Машина с молодоженами попала в массовое ДТП в Нижнем Новгороде 

В Нижнем Новгороде произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором находились молодожены.
Как сообщается в социальных сетях, оно случилось 10 июля, во вторник, у дома №60 по улице Лескова в Автозаводском районе.
Машина, в которой находились новобрачные, врезалась в припаркованные на дороге автомобили. В результате столкновения серьезные механические повреждения получили «Хендай Соната», "Опель" и «Волга».
Известно, что в ДТП пострадала невеста. Девушку на «Скорой помощи» доставили в больницу. По предварительной информации, она получила сотрясение головного мозга.
Автор фото: Аня Карпова, соцсети