ДТП с погонами: полиция идет на таран и побеждает

В Москве суд лишил прав водителя после тарана полицейских

Лишением прав на год обернулся для столичного автомобилиста неудачный выезд на перекресток на мигающий «зеленый». Там его неожиданно протаранил полицейский автомобиль, ехавший по «встречке» на красный сигнал, что попало на видео. Стражи правопорядка доказали, что ехали по срочному заданию, а проблесковые маячки и сирена работали. Сам водитель утверждает обратное и направил жалобы в прокуратуру . Кто прав в этой ситуации разбиралась «Газета.Ru»

Московский автомобилист остался без водительских прав после неоднозначного ДТП, которое, как уверен мужчина, произошло из-за нарушения ПДД спешащими полицейскими. Как рассказала сначала в соцсетях, а потом и «Газете.Ru» супруга автомобилиста Оксана Григолия, все произошло около 8 утра в воскресенье, 23 сентября 2017 года на юго-западе Москвы в районе Котловка. Тогда они вместе с мужем Тенгизом Григолия ехали на кроссовере Honda CR-V синего цвета — мужчина был за рулем, а женщина ехала сзади на правом пассажирском месте. На скорости около 50 км/час они проследовали по Черемушкинской улице и стали выезжать на Нахимовский проспект, ведя оживленную беседу.

На кадрах с видеорегистратора из автомобиля Honda видно, что, когда водитель подъехал к перекрестку, ему горел мигающий «зеленый» сигнал светофора. В момент когда машина уже начала выезжать на перекресток, светофор переключился на «желтый».

Автомобили справа на перекрестке стояли, поскольку им горел «красный» и очевидных помех движения с этой стороны не было. Однако едва водитель выехал на перекресток, его жена заметила летящий на них справа полицейский автомобиль Lada Largus без включенных, по ее словам, «мигалок» и сирены. Водитель попытался уйти от столкновения со служебной машиной, но скорость Largus была слишком высока — через долю секунд под испуганный крик пассажирки произошло сильнейшее столкновение.

На другой записи, уже с камер наружного наблюдения, видно, как полицейские за рулем Largus задолго до самого перекрестка выехали на встречную полосу. Обогнав стоявшие автомобили они на высокой скорости продолжили движение по этой полосе.

В результате ДТП пострадала супруга автомобилиста, также легкие травмы получили и сами полицейские. Следователь признал виновным в ДТП именно Григолия и дело ушло в суд, где и рассматривалось несколько месяцев.

Согласно материалам дела (имеются в распоряжении «Газеты.Ru»), полицейский рассказал, что в день аварии он вместе с двумя сослуживцами проверял поступившую им информацию об изнасиловании. На улице Нагорная они забрали обратившуюся к ним гражданку и повезли ее в Наркологическую клиническую больницу №17 для сдачи биоматериалов. В пути женщина поучаствовала себя плохо: начала вести себя неадекватно, хватать водителя-полицейского за плечи. Далее страж правопорядка показал, что, подъехав к перекрестку, он увидел, что ему горит запрещающий сигнал светофора, но пешеходов на дороге нет. «Поскольку служебное задание было неотложным, так как в короткое время нужно было получить биоматериал, то при подъезде к перекрестку

я включил специальный предупреждающие звуковой, а также световой сигналы и выехал на перекресток на встречное направление», — рассказал на суде полицейский.

При этом, по его словам, он успел каким-то образом увидеть, что «зеленый» сигнал для пешеходов уже начинает мигать. Следовательно, для потока на Черемушкинской улице должен был загореться «желтый», а полицейским — «зеленый». Только вот на снятых кадрах четко видно, что служебный Largus все-таки ехал на запрещающий сигнал.

У автомобилиста между тем была своя версия событий. «В Largus сидела мадам, которую представили дамой низкой социальной ответственности, которая за секунды до аварии хватала горе-гонщика за причинные места и за лицо, что бы тот сбавил скорость, но это не помогло. Уже во время судебного заседания, гонщик заявил, что именно это и отвлекло его, в следствие чего и произошло ДТП», — с грустью иронизирует Григолия.

В суде внимательно посмотрели имеющиеся видеозаписи. Достоверно установить, включил ли водитель сирену не получилось: звук с улицы на регистратор не попал, но вот то, что мигалка работала, суд разглядеть смог. Лишь один из опрошенных в суде свидетелей, водитель троллейбуса, подтвердил, что «мигалка» и сирена у полицейских работали — у других либо громко играла музыка в машине, либо они просто не заметили этого.

Защита автомобилиста в суде обращала внимание на то, что эксперт ЭКЦ ГУ МВД России, проводивший комплексную судебную экспертизу, так и не смог определить, у кого именно из участников ДТП в этой ситуации был приоритет в движении.

А вот привлеченный защитой независимый специалист пришел к выводу, что действия Григолия не противоречили ПДД, поскольку он не располагал технической возможностью остановиться перед стоп-линией с момента включения желтого сигнала светофора.

Так как, согласно п. 6.14 ПДД, водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.

Тем не мене районный судья решил, что, когда Honda выезжала на перекресток, ей уже горел «запрещающий желтый» — именно это нарушение, постановил судья, и привело к аварии.

В действиях полицейского суд не усмотрел признаков административного нарушения: в решении суда указано, что в согласно ПДД, водители транспортных средств со включенным проблесковым маячком могут отступать от ПДД, если выполняют неотложное служебное задание, при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Экспертизу независимого эксперта суд учитывать не стал, в проведении новой силами МВД отказал.

Утверждения автомобилиста о том, что никаких предупреждающих сигналов не было, судья также счел несостоятельными. В итоге, согласно ч. 12.24. КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», суд лишил автомобилиста прав на один год.

Обжалование через Мосгорсуд также не помогли. Автомобилист намерен идти дальше, кроме того, он уже написал обращение в прокуратуру, но пока безрезультатно.

Адвокат Александр Липатников в беседой с «Газетой.Ru» заявил, что водитель Honda в данной ситуации обязан был затормозить.

«Водитель не завершал маневр, он выехал на перекресток именно на мигающий «желтый», который действительно считается запрещающим сигналом, — сказал Липатников. — Если идти дальше, то добиваться назначений новых экспертиз уже нет смысла — вышестоящий суд будет рассматривать только уже имеющиеся материалы. Тут есть некое неустранимое противоречие с экспертизой МВД, возможно, суд учтет этот момент».

По словам адвоката, согласно практике, если происходит ДТП с полицейской машиной и в суде докажут, что этом автомобиле были включены и «мигалка», и сирена, то виновными в автоаварии признают именно водителей гражданских автомобилей. По правилам они обязаны предоставлять приоритет в движении транспорту со спецсигналами.