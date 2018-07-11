В Бузулуке водитель Lexus заплатит 18 тысяч сбитому на «зебре» пешеходу

Владелец Lexus GS300 заплатит сбитому бузулучанину 18 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Из материалов дела известно, что водитель не остановился перед пешеходным переходом и сбил мужчину, который в этот момент переходил дорогу. Пешеход получил многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга, ему потребовалось амбулаторное лечение. До сих пор истец испытывает головные боли.

Суд при определении размера компенсации учел обстоятельства совершения аварии. Однако водитель не согласился с назначенной суммой, но судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда решение нижестоящей инстанции оставила без изменений, сообщает пресс-служба облсуда.