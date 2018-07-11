В тройном ДТП на пензенской трассе погибли двое взрослых и ребенок

В минувший понедельник, 9 июля, поздно вечером в соцсетях стали появляться сообщения о серьезной аварии в Мокшанском районе Пензенской области. По словам очевидцев, в страшном ДТП на участке федеральной трассы М-5 «Урал» не смогли разъехаться три легковушки, есть жертвы.

«Не доезжая Мокшана, в сторону Москвы серьезная авария, есть погибшие, трасса стоит. Аккуратнее», — написал подписчик тематической группы «Подслушано у водителей | Пенза 58».

«Там одна машина в кашу вообще, две в кювете и труп на обочине», — прокомментировал пост другой Интернет-пользователь, проезжавший мимо места трагической аварии.

Известно, что 9 июля около 21:30 на 603 километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись внедорожник « Nissan X-Trail» и две легковушки — « Renault Logan », « Renault Sandero ». По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Renault Sandero» выехал на встречную полосу движения, где протаранил встречный «Renault Logan». После по касательной было задето еще одно авто — «Nissan X-Trail».

В результате столкновения погибли три человека: водитель и малолетняя пассажирка «Renault Logan», а также водитель автомобиля «Renault Sandero». Еще одну пассажирку «Renault Logan» — женщину — с места аварии доставили в медицинское учреждение.