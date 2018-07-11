Власти РФ планируют изменить правила регистрации автомобилей

Основные изменения затронут новые автомобили, приобретаемые у официальных дилеров. Для их постановки на учёт можно будет не ездить в ГИБДД , а получить номера и комплект документов прямо в салоне. Для этого организация, продающая машину, должна быть включена в специальный реестр.

Регистрация в автосалоне будет платной услугой. Предельные тарифы на неё установит Федеральная антимонопольная служба

Новая инициатива также обособляет два термина: «государственный регистрационный номер» и «государственный регистрационный знак». В последнем случае речь идёт о непосредственно металлической пластине, которую автовладельцы смогут получать у изготовителя. В ГИБДД же будут регистрировать только номер.