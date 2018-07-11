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Ярославец хранил в чужом гараже машину, которую отобрал у бывшей девушки
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Ярославец хранил в чужом гараже машину, которую отобрал у бывшей девушки 

76.ru 11 июля 2018
Фото: 76.ru
С машиной пришлось расстаться
Ярославец взял в аренду гараж, но собственнику помещения не платил. Наконец владельцу гаража это надоело. Он обратился в суд.
Судебные приставы несколько раз предупреждали мужчину, что долги надо погасить, но тот не предпринимал ничего.
— В присутствии понятых собственник имущества открыл гаражные ворота. Выяснилось, что должник хранил в нём машину. По словам соседей, мужчина жил женщиной, которая отдала ему автомобиль. В скором времени влюбленные разошлись, а автомобиль мужчина оставил себе. Машину эвакуировали, производство окончили фактическим исполнением, а машина вернулась собственнице, — рассказали в Службе судебных приставов по Ярославской области.
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