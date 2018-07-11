Лишают ли прав за наезд на разделительную линию?

Выезд на полосу встречного движения в нарушение разметки — серьезное правонарушение. А вот случайное касание колесом разделительной или «встречки», как считают некоторые, другое дело. С кем не бывает? Но и здесь последствия будут самыми неприятными.

Ситуации, когда водители наезжают на сплошную разделительную линию или пересекают ее буквально чуть-чуть, выезжая лишь одним колесом на встречную полосу случаются довольно часто и не по злому умыслу, а по банальной невнимательности. Подобные действия мы не одобряем, но истина дороже. Может ли водитель лишиться прав, если колесо едва-едва коснулось встречной полосы? А каково дальнейшее развитие событий, ежели и выезда как такового не было, а вы лишь зацепили разделительную линию, то есть по ней и проехались?

Обратимся к Правилам дорожного движения, а, именно к пункту 9.7, который гласит: «Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении». Прямого ответа на вопрос не наблюдается, а из обобщенной формулировки следует, что нельзя. Правила подробно не регламентируют и не описывают выезд на полосу встречного движения, соответственно, под данный маневр попадает как нахождение на «встречке» всего автомобиля, так и лишь частичное. Это подтверждает и судебная практика: подобный проступок квалифицируется по части 4 статьи 12.15 КоАП и наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением прав сроком от четырех месяцев до полугода.

«Случаев, когда Правила дорожного движения запрещают выезжать на полосу встречного движения много. В том числе и в местах, где встречные потоки разделены сплошной линией разметки. Однако, в КоАП РФ (часть 4 статьи 12.15) говорится об ответственности за выезд на встречную полосу. При этом ни в ПДД, ни в КоАП РФ нет определения термина «выезд на полосу встречного движения». И в ГИБДД , и в судах исходят из того, что выездом считается пересечение транспортным средством сплошной линии отметки. И не важно, одним колесом, двумя или всем автомобилем», — комментирует юрист и автоэксперт Сергей Смирнов

Есть и другие ситуации с разметкой, кажущиеся неоднозначными и наказываемые не столь сурово. Например, случаются непонятности со стоп-линией — чертой, нанесенной перпендикулярной направлению движения с надписью STOP, которая указывает автомобилистам о необходимости остановиться перед ней. Если светофор оборудован камерой фиксации нарушений, а машина наехала колесом на черту, то штраф непременно придет. Но последует ли наказание, если заезда на стоп-линию не было, а автомобиль лишь навис над ней бампером?

«Что касается стоп-линии, то здесь наказание последует именно за пересечение. Даже не важно, что колесами вы стоп-линии не коснулись. Пересек, к примеру, бампер такую линию, то нарушение есть», — напоминает Сергей Смирнов. Напомним, что на регулируемом перекрестке, где стоп-линия обозначена разметкой или знаком, ее пересечение влечет штраф в размере 800 рублей. На нерегулируемом перекрестке проезд стоп-линии в виде разметки и проезд под знак «движение без остановки запрещено» обойдется в 500 рублей.

Отечественные автомобилисты частенько паркуются как бог на душу положит — оставляют машину вкривь и вкось, не о других. А есть ли нарушение, если «мастер парковки» занял размеченное место, заехав колесом на боковую линию, нанесенную параллельно проезжей части, либо зацепив задними поперечные полосы?

Эксперт напоминает, что в случае с парковкой, если водитель наехал на линию разметки, обозначающую парковочный карман, это также является с точки зрения ПДД нарушением и может последовать штраф.