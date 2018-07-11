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Утверждена новая цветовая схема автомобилей полиции
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Утверждена новая цветовая схема автомобилей полиции 

Вести.Ru 23 часа назад
Фото: Вести.Ru
Служебные автомобили МВД вскоре появятся на российских дорогах в новой окраске. Помимо существующей бело-синей комбинации будет использоваться еще один вариант, хотя отличить полицейские машины по-прежнему не составит никакого труда.
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