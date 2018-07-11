Утверждена новая цветовая схема автомобилей полиции

Служебные автомобили МВД вскоре появятся на российских дорогах в новой окраске. Помимо существующей бело-синей комбинации будет использоваться еще один вариант, хотя отличить полицейские машины по-прежнему не составит никакого труда.