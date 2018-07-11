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Водитель Hyundai Solaris сбил женщину на «зебре» в районе Новосемейкино
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Водитель Hyundai Solaris сбил женщину на «зебре» в районе Новосемейкино 

63.ru 11 июля 2018
Фото: 63.ru
Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, оказали пострадавшей первую помощь
В среду, 11 июля, около 11:30, в Самарской области произошло ДТП с участием пешехода. Со слов очевидцев, водитель Hyundai Solaris сбил женщину на «зебре» у поселка Новосемейкино на трассе М-5.
— Автомобилист двигался из Самары по направлению в Тольятти. Он не заметил женщину вовремя и начал тормозить только в последний момент. В итоге он наехал на пешехода, — рассказали очевидцы.
По их словам, женщина осталась жива. Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, оказали помощь пострадавшей. Ей перебинтовали голову. С места происшествия пострадавшую увезла скорая помощь.
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