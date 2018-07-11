Водитель Hyundai Solaris сбил женщину на «зебре» в районе Новосемейкино

Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, оказали пострадавшей первую помощь

В среду, 11 июля, около 11:30, в Самарской области произошло ДТП с участием пешехода. Со слов очевидцев, водитель Hyundai Solaris сбил женщину на «зебре» у поселка Новосемейкино на трассе М-5.

— Автомобилист двигался из Самары по направлению в Тольятти. Он не заметил женщину вовремя и начал тормозить только в последний момент. В итоге он наехал на пешехода, — рассказали очевидцы.

По их словам, женщина осталась жива. Автомобилисты, ставшие свидетелями аварии, оказали помощь пострадавшей. Ей перебинтовали голову. С места происшествия пострадавшую увезла скорая помощь.