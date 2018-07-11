Грузовой поезд насмерть сбил молодого новосибирца 

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Бензовоз столкнулся с «Тойотой» на площади Энергетиков и собрал пробку

Военные пришли на помощь водителю из Новосибирска, который неделю жил на трассе

Водитель из Новосибирска вылетел в кювет под Читой — он ночует на трассе и не может дождаться помощи