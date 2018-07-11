Грузовой поезд насмерть сбил молодого новосибирца 

Днём 11 июля в Советском районе Новосибирска грузовой поезд насмерть сбил молодого мужчину.
«К нам поступило сообщение о том, что на 30-м километре перегона Сеятель — Бердск грузовым поездом смертельно травмирован молодой человек. На место происшествия выехал следователь Новосибирского следственного отдела на транспорте», — рассказала корреспонденту НГС и.о. старшего помощника руководителя Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России Яна Стрижова.
По её словам, погибшим оказался 20-летний житель Новосибирска. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах его смерти.
В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») в свою очередь пояснили, что происшествие случилось в 15:20 недалеко от остановочной платформы Береговая. По предварительным данным, мужчина лежал на рельсах и не реагировал на предупреждающие сигналы. Машинист поезда экстренно затормозил, но ему не хватило времени, чтобы остановиться полностью.