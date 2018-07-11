Lada влетела в дом в Краснодаре

Lada Largus влетела в дом на улице Гаврилова в Краснодаре. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».

Автомобиль перелетел через бордюр и врезался в дом.

На место ЧП приехала машина скорой помощи. Пока не известно, есть ли пострадавшие.