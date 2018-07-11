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Lada влетела в дом в Краснодаре
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Lada влетела в дом в Краснодаре 

360tv.ru 11 июля 2018
Фото: Кубанские Новости
Lada Largus влетела в дом на улице Гаврилова в Краснодаре. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
Автомобиль перелетел через бордюр и врезался в дом.
На место ЧП приехала машина скорой помощи. Пока не известно, есть ли пострадавшие.
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