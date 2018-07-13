ГИБДД проверит водителей Кургана на трезвость

Водителей будут «ловить 14 и 15 максимальным числом сотрудников

В эти выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей, садятся ли они за руль пьяными. Такие проверки связаны с количеством аварий — каждое седьмое ДТП в регионе происходит по вине нетрезвого водителя.

— Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля — сообщите о данном факте в дежурную часть ГИБДД по телефону: 25-64-90, — просят в инспекции.