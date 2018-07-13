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ГИБДД проверит водителей Кургана на трезвость
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ГИБДД проверит водителей Кургана на трезвость 

45.ru 5 часов назад
Фото: 45.ru
Водителей будут «ловить 14 и 15 максимальным числом сотрудников
В эти выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей, садятся ли они за руль пьяными. Такие проверки связаны с количеством аварий — каждое седьмое ДТП в регионе происходит по вине нетрезвого водителя.
— Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля — сообщите о данном факте в дежурную часть ГИБДД по телефону: 25-64-90, — просят в инспекции.
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