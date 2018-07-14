В Кургане водителей заставят подышать в трубку

В выходные, 14 и 15 июля, в областном центре в рамках операции «Трезвый водитель» пойдут очередные массовые проверки автолюбителей. В связи с этим в городе увеличится число дежурных нарядов ДПС

По информации пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области, к участию в мероприятии будут задействовано максимальное количество личного состава полиции, а так же общественность. Эти дни выбраны не случайно, ведь именно в выходные и праздничные дни люди садятся за руль навеселе. Под присмотром сотрудников Госавтоинспекции окажется не только центр и улицы рядом с увеселительными заведениями, но и каждый район города.

Напомним, что по статистике каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие в регионе происходит по вине пьяного водителя. Стражи порядка призывают курганцев помочь в поимке нетрезвых водителей. Если вы увидели, что водитель в состоянии алкогольного опьянения собирается куда-то ехать или уже управляет автомобилем — сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону: 25-64-90