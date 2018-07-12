Музыкальный опэн-эйр: в Перми появится новый рок-фестиваль и откроется «Стена Цоя»

На фестивале соберутся любители рок-музыки из Перми и других городов

25 августа в Экстрим-парке соберутся любители рок-музыки. В этом году в Перми не будет фестиваля Rock-Line, зато появится новый проект «Rock and roll-ный экстрим. Играем» (6+), который тоже пройдет в формате опэн-эйра.

На фестивале на одной сцене выступят коллективы «Альбион», «Джамахирия», «УпалинаушиS», Choos of Voice, «Джамахирия», «Чорный флаг» и такие известные рок-группы, как «Пилот», «Ундервуд» и Znaki. Полную программу фестиваля организаторы опубликуют ближе ко дню проведения фестиваля.

В Экстрим-парке специально к этому событию также откроют «Стену Цоя». Ее создадут пермские художники.

— Стену разрисует пермский художник Всеволод Фокс. Сейчас он работает над эскизом стены, — рассказали 59.ru организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет 25 августа с 13:00 до 22:00 на территории Экстрим-парка. Вход свободный.

Также в конце июля на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» пройдет фестиваль Kamwa (0+). Пермяки смогут увидеть новые коллекции этномоды, купить понравившиеся изделия в шоуруме, научиться национальным танцам, побывать в фестивальном городке и услышать музыку разных стран. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте 59.ru.