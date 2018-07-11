Город на связи, но курганцы об этом не знают

Единая дежурно-диспетчерская служба Кургана (ЕДДС) — одна из экстренных круглосуточных служб города, куда люди могут обраться, если у их в доме прорвало трубу, отключили свет, случился пожар, они стали жертвами преступления или устали бороться с бездействием коммунальных служб.

По информации, пресс-службы муниципалитета, за прошедшие полгода, диспетчера приняли более трех тысяч обращений, в минувшем году звонков о различных происшествиях и жилищно-коммунальных авариях было девять тысяч. Эта цифра могла быть больше в несколько раз, если бы горожане знали, что есть такая служба. Ведь по привычке, если случается беда, люди звонят на известные 112 или короткие телефоны экстренных служб.

Стоит отметить, что дозвониться с мобильного телефона на короткий номер ЕДДС — 054, нельзя, а стационарные — 46-38-26, 46-16-32, знают единицы.