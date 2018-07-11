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Город на связи, но курганцы об этом не знают
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Город на связи, но курганцы об этом не знают 

Уральский меридиан 11 июля 2018
Фото: Уральский меридиан
Единая дежурно-диспетчерская служба Кургана (ЕДДС) — одна из экстренных круглосуточных служб города, куда люди могут обраться, если у их в доме прорвало трубу, отключили свет, случился пожар, они стали жертвами преступления или устали бороться с бездействием коммунальных служб.
По информации, пресс-службы муниципалитета, за прошедшие полгода, диспетчера приняли более трех тысяч обращений, в минувшем году звонков о различных происшествиях и жилищно-коммунальных авариях было девять тысяч. Эта цифра могла быть больше в несколько раз, если бы горожане знали, что есть такая служба. Ведь по привычке, если случается беда, люди звонят на известные 112 или короткие телефоны экстренных служб.
Стоит отметить, что дозвониться с мобильного телефона на короткий номер ЕДДС — 054, нельзя, а стационарные — 46-38-26, 46-16-32, знают единицы.
К слову, ЕДДС работает с системой «112», системой оповещения «Градиент-128 ОП», комплексной системой экстренного оповещения населения. Так, что, если попавший в беду человек позвонит, его проблему тут же передадут в соответствующую службу помощи. Будь это УМВД РФ по городу Курган, ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области», ГБУ «Курганский лесопожарный центр», ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области», ГБУ «Курганская БСМП», АО «Кургангоргаз», ТЭЦ ПАО «Курганская генерирующая компания», Железнодорожная станция Курган ОАО «РЖД», АО «Курганэнерго» или АО «Водный союз».
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