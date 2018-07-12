Оренбургского туриста спасли сочинские спасатели

По предварительным данным, турист из Оренбурга сломал коленную чашечку, и самостоятельно дальше передвигаться не смог, — сообщает портал sochi.com.

«Вчера в 18.00 в спасательный отряд МЧС России позвонила женщина и сообщила, что ее муж, двигаясь по тропе с пикниковой поляны в районе экскурсионного объекта «Белые скалы» (пос. Красная Воля) оступился на каменном участке, в результате чего получил травму ноги, — уточняют в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Самостоятельно продолжить спуск турист не мог, поэтому потребовалась помощь спасателей. Пострадавшего обнаружили на тропе вдоль каньона «Белые скалы».

Наложив шину на травмированную ногу, спасатели транспортировали молодого человека на носилках по руслу реки Большая Хоста до служебного автомобиля. Затем пострадавшего, 28-летнего жителя Оренбурга, на машине доставили в Городскую больницу №3.