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Главгосэкспертиза оценит проект реконструкции Колтушского шоссе
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Главгосэкспертиза оценит проект реконструкции Колтушского шоссе 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
ГКУ «Ленавтодор» передало проектную документацию по реконструкции участка от Кольцевой автодороги до Колтушей региональной трассы «Санкт-Петербург–Колтуши» в Главгосэкспертизе России.
Общая протяженность участка — 8 километров. Проводить реконструкцию планируется в несколько этапов. Заключение экспертизы будет получено в третьем квартале 2018 года.
Расширение дороги до четырех полос позволит создать комфортные и безопасные условия для водителей и пешеходов.
Напомним, в конце прошлого года распоряжением был утверждён проект планировки территории для реконструкции участка Колтушского шоссена отрезке «КАД — Колтуши».
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