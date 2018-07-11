Главгосэкспертиза оценит проект реконструкции Колтушского шоссе

ГКУ «Ленавтодор» передало проектную документацию по реконструкции участка от Кольцевой автодороги до Колтушей региональной трассы «Санкт-Петербург–Колтуши» в Главгосэкспертизе России.

Общая протяженность участка — 8 километров. Проводить реконструкцию планируется в несколько этапов. Заключение экспертизы будет получено в третьем квартале 2018 года.

Расширение дороги до четырех полос позволит создать комфортные и безопасные условия для водителей и пешеходов.

Напомним, в конце прошлого года распоряжением был утверждён проект планировки территории для реконструкции участка Колтушского шоссена отрезке «КАД — Колтуши».