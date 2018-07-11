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Как проверить поддержанный автомобиль перед покупкой?
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Как проверить поддержанный автомобиль перед покупкой? 

АиФ 11 июля 2018
Фото: АиФ
Многие, покупая автомобиль, в первую очередь из-за ценовых преимуществ, отдают предпочтение поддержанным машинам. Но, совершая сделку «с рук», существуют определенные риски. Как проверить поддержанный автомобиль перед покупкой и не стать жертвой мошенников, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Проверяем онлайн
Для начала автомобиль можно проверить онлайн — на сайте Госавтоинспекции в разделе «Проверка автомобиля». Здесь по идентификационному номеру транспортного средства можно запросить справочную информацию об истории регистрации машины в ГИБДД, об участии автомобиля в ДТП, узнать, находится ли он в розыске и не имеет ли каких-либо ограничений.
Опасаемся мошенников
Во-первых, перед покупкой нужно обязательно поинтересоваться контактными данными и местом прописки продавца автомобиля, установить, является ли продавец собственником и на каких юридических основаниях он распоряжается машиной.
Во-вторых, необходимо сверить номерные обозначения агрегатов с теми, что указаны в ПТС.
В-третьих, нужно обязательно осмотреть номера на кузове, раме, а также осмотреть передние и задние стойки автомобиля — нет ли подтеков краски, следов шпатлевки, механического воздействия или термической обработки.
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