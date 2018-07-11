Renault Kwid опять провалил тест на безопасность

Автомобиль модели Renault Kwid прошёл краш-тесты в соответствии с программой одной из азиатских организаций. В результате оказалось, что если авто попадёт в серьёзное ДТП, то все его пассажиры могут очень сильно пострадать.

В настоящее время модель этого хэтча собирают на индийском заводе. Но, несмотря на статусность бренда, показатели безопасности компактной машины откровенно разочаровали. Как окапалось, в нём опасно передвигаться как взрослым, так и детям, а систем безопасности в его конструкции и вовсе нет. Такая позиция, как защита головы вовсе не получила больше одного балла из шестнадцати.

Немного лучше ситуация обстоит с защитой детей. Здесь хэтчбек набрал четырнадцать баллов из шестнадцати, но при боковом ударе только четыре из восьми. Кроме того, в авто трудно правильно закрепить детское кресло. Что же касается систем безопасности, то здесь автомобиль получил ноль баллов, так как в его комплектацию таковые не входят.

Отметим, что ранее авто проходило тестирование по шкале NCAP, где также не добилось хороших результатов, набрав всего полторы звезды.