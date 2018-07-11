Ещё
Renault Kwid опять провалил тест на безопасность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Renault Kwid опять провалил тест на безопасность 

Daily-Motor 11 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Автомобиль модели Renault Kwid прошёл краш-тесты в соответствии с программой одной из азиатских организаций. В результате оказалось, что если авто попадёт в серьёзное ДТП, то все его пассажиры могут очень сильно пострадать.
В настоящее время модель этого хэтча собирают на индийском заводе. Но, несмотря на статусность бренда, показатели безопасности компактной машины откровенно разочаровали. Как окапалось, в нём опасно передвигаться как взрослым, так и детям, а систем безопасности в его конструкции и вовсе нет. Такая позиция, как защита головы вовсе не получила больше одного балла из шестнадцати.
Немного лучше ситуация обстоит с защитой детей. Здесь хэтчбек набрал четырнадцать баллов из шестнадцати, но при боковом ударе только четыре из восьми. Кроме того, в авто трудно правильно закрепить детское кресло. Что же касается систем безопасности, то здесь автомобиль получил ноль баллов, так как в его комплектацию таковые не входят.
Отметим, что ранее авто проходило тестирование по шкале NCAP, где также не добилось хороших результатов, набрав всего полторы звезды.
Daily-Motor: последние новости
Россиянин отсудил у «АвтоВАЗа» тройную стоимость машины за гниющую «Гранту» Теперь ГБО на авто устанавливать немного проще Угонщики будут возмещать ущерб за порчу машин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Skoda Rapid получит новое название1
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение