«Мы должны сами идти по тайге?»: что делать, если автобус сломался на трассе и вне зоны доступа сети

Остаться на дороге с детьми и атакующими комарами — не так планировала вернуться из Онеги в Архангельск северянка Елена Отрашевская. По пути домой автобус № 530, в котором ехала семья, сломался дважды.

В первый раз небольшая починка дала возможность продолжить путь, вторая остановка заставила женщину с двумя детьми и кучей сумок покинуть общественный транспорт и искать возможности уехать на попутке — она решила, что иначе им с детьми придется заночевать здесь вместе с автобусом. По сообщениям же перевозчика, ООО «РегионТранс-29», автобус водитель починил меньше чем за час и без приключений довез всех дождавшихся до города.

Поломка с длительным ожиданием произошла на середине пути от Онеги до Архангельска

Елена Отрашевская рассказала, что обычно пользуется частными перевозками, но в этот раз заранее купила билет для себя и детей на рейсовый автобус — и пожалела.

— Мы едем с дач с кучей сумок. Сначала автобус был переполнен, пришлось со скандалом садиться, так как брали билеты заранее, на детей в том числе. Потом в деревнях люди вышли — поехали уже все сидя. Когда в первый раз автобус сломался, было видно, что водитель в тревоге находится. Во второй раз уже вне зоны связи остановились. Вокруг куча гнуса, комаров, мух. Водитель чинил автобус какое-то время, при этом еще был хлопок, дым пошел. Так что я бы беспокоилась, даже если бы он починил. Затем сделал возврат денег — тем, кто за наличку покупал. Люди начали безропотно выходить. А у меня возник вопрос, куда мы должны сами по тайге идти? А мне в ответ: «Радуйтесь, мне здесь вообще ночевать», — рассказывает Елена.

Вопрос не решался, поэтому некоторые заложники сломанного автобуса начали уезжать на попутках. Елене с детьми тоже повезло — их забрали знакомые, ехавшие в ту же сторону. Въехав в зону с мобильной связью, ее знакомые позвонили в МЧС — сообщили о поломке автобуса на трассе, вызов был принят.

В пресс-службе МЧС нам пояснили, что с подобными случаями лучше всего обращаться по общему номеру «112». Диспетчеры сами скоординируют службы, которые находятся ближе всего к месту поломки и смогут эффективнее и быстрее оказать помощь.

В ООО «РегионТранс-29» объяснили, что и у тех, кто остался на месте, шанс выбраться появился через час. Водитель починил автобус сам.

— Там лопнул шланг радиатора, который идёт в карбюратор. Задержка была чуть меньше часа. Водитель сказал, что людей, которые было уехали на попутках, он потом подбирал. Обратились к нам с претензиями после рейса четыре человека, — сообщили представители перевозчика.