Взрыв газа в автомобиле ВАЗ в Краснодаре попал на видео

Из-за высокой температуры в ВАЗ-2107 взорвался газовый баллон.

Инцидент произошел 10 июля в Краснодаре. ВАЗ-2107, припаркованный во дворе жилого дома, нагрелся на солнце до такой степени, что в автомобилей лопнул баллон с газом.

На появившейся в Сети записи с камеры наблюдения видно, что мимо «семерки» в этот момент проходила женщина: в момент взрыва ей удалось устоять на ногах, но, по всей видимости, сильный хлопок оглушил ее. Сообщается, что ни женщина, ни другие прохожие, не пострадали.