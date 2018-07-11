Взрыв газа в автомобиле ВАЗ в Краснодаре попал на видео 

Из-за высокой температуры в ВАЗ-2107 взорвался газовый баллон.
Инцидент произошел 10 июля в Краснодаре. ВАЗ-2107, припаркованный во дворе жилого дома, нагрелся на солнце до такой степени, что в автомобилей лопнул баллон с газом.
На появившейся в Сети записи с камеры наблюдения видно, что мимо «семерки» в этот момент проходила женщина: в момент взрыва ей удалось устоять на ногах, но, по всей видимости, сильный хлопок оглушил ее. Сообщается, что ни женщина, ни другие прохожие, не пострадали.
Как сообщал «Авторамблер», ранее в России упростили процесс согласования установки газобаллонного оборудования на автомобили. Согласно новым правилам, автовладельцам теперь не нужно предоставлять в ГИБДД машину для первичного осмотра: согласовать установку оборудования можно по электронной почте.