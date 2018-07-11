На секундочку отвлекся: водитель показал, что бывает, когда не замечаешь грузовик

У любого мало-мальски опытного водителя вырабатывается безусловный рефлекс поглядывать в боковые зеркала, даже если ты не собираешься совершать маневр.

А уж если дело доходит до перестроения, то проверяешь ситуацию по бокам от своей машины просто механически.

Но бывает, что система дает сбой, как в этой аварии в Смоленске. Водитель, возможно, был устал или раздражен — только так можно объяснить тот факт, что он не заметил огромный КамАЗ сбоку от себя. Он совершает резкий маневр перестроения, после чего грузовик сносит ему половину машины. Так ошибка обернулась массовой аварией с участием еще нескольких авто.

Хочется надеяться, что на пассажирском сиденье пострадавшей машины никого не было, поскольку авария в этом случае неизбежно имела бы более тяжелые последствия.