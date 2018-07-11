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Красноярец попробовал легко получить 400 тысяч рублей
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Красноярец попробовал легко получить 400 тысяч рублей 

АиФ Красноярск 11 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
Владелец Lexus обратился в страховую компанию по поводу повреждений автомобиля Lexus IS250, якобы пострадавшего по вине водителя УАЗ. Во время осмотра авто представители страховой компании пришли к выводу, что условия ДТП и механизм полученных повреждений могут вызывать сомнения. К тому же заявитель не смог дать исчерпывающих ответов о произошедшей аварии. Заподозрив мошенничество, служба безопасности компании начала поиск прошлых ДТП с участием данного транспортного средства. Оказалось, что в Краснодарском крае, в октябре 2017 г. уже было обращение в другую страховую со схожими повреждениями по этому же автомобилю Lexus, но от другого владельца. Коллеги прислали архивную фотографию, а служба безопасности «АльфаСтрахование» обратилась к трасологам.
На встрече с экспертами, которую хозяин машины изначально пытался избежать, ему показали архивные фото. Застрахованное лицо от трасологии отказалось, как и от желания получить незаконную выплату.
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