В Канаде женщина случайно угнала машину, перепутав с каршерингом

В Онтарио женщина «угнала» машину, перепутав ее с той, которую арендовала, сообщает «Си-би-эс».

В конце июня престарелая женщина арендовала черный Nissan Sentra, после чего отправилась в супермаркет. Совершив покупки, она села в блестящую черную машину и уехала, не подозревая, что это чужой автомобиль.

Угнанная машина оказалась черной Infinity QX50. Эта модель так же, как и арендованная, запускается без ключа, при помощи специального брелка-метки.

По случайному стечению обстоятельств, владелец Infinity оставил свою метку в салоне автомобиля. Поэтому женщина без проблем смогла завести машину и уехать, не заметив подвоха.

На протяжении двух недель «угонщица» не замечала ничего необычного. Все раскрылось, когда срок аренды закончился, и женщина попыталась вернуть автомобиль.

Менеджер компании сказал, что они не сдают в аренду такие модели, и вместе они отправились на парковку супермаркета, где и обнаружился пропавший Nissan.

Владелец «угнанной» машины оказался человеком с чувством юмора и не будет предъявлять обвинений.

Ранее сообщалось, что в США из военной части был угнан бронетранспортер.