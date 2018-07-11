В Канаде женщина случайно угнала машину, перепутав с каршерингом 

В Онтарио женщина «угнала» машину, перепутав ее с той, которую арендовала, сообщает «Си-би-эс».
В конце июня престарелая женщина арендовала черный Nissan Sentra, после чего отправилась в супермаркет. Совершив покупки, она села в блестящую черную машину и уехала, не подозревая, что это чужой автомобиль.
Угнанная машина оказалась черной Infinity QX50. Эта модель так же, как и арендованная, запускается без ключа, при помощи специального брелка-метки.
По случайному стечению обстоятельств, владелец Infinity оставил свою метку в салоне автомобиля. Поэтому женщина без проблем смогла завести машину и уехать, не заметив подвоха.
На протяжении двух недель «угонщица» не замечала ничего необычного. Все раскрылось, когда срок аренды закончился, и женщина попыталась вернуть автомобиль.
Менеджер компании сказал, что они не сдают в аренду такие модели, и вместе они отправились на парковку супермаркета, где и обнаружился пропавший Nissan.
Владелец «угнанной» машины оказался человеком с чувством юмора и не будет предъявлять обвинений.
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