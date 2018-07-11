Душевнобольная женщина сбежала из ГКБ им. Н. Пирогова под предлогом выйти покурить

По словам собеседника агентства, вечером 10 июля в больницу на Ленинском проспекте доставили 33-летнюю женщину с расстройством психики. «Гражданку привезли из психиатрической больницы и поместить в ГКБ им. Н. Пирогова не успели, поскольку пациентка сказала врачам „скорой помощи“, что выйдет покурить на улицу, после чего покинула территорию медучреждения и скрылась в неизвестном направлении», — сказал источник.

По словам врачей, женщина была одета в красную куртку и черные штаны. В МВД проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.