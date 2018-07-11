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Душевнобольная женщина сбежала из ГКБ им. Н. Пирогова под предлогом выйти покурить
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Душевнобольная женщина сбежала из ГКБ им. Н. Пирогова под предлогом выйти покурить 

Агентство «Москва» 11 июля 2018
Из Городской клинической больницы №1 им. Н. Пирогова сбежала душевнобольная женщина, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером 10 июля в больницу на Ленинском проспекте доставили 33-летнюю женщину с расстройством психики. «Гражданку привезли из психиатрической больницы и поместить в ГКБ им. Н. Пирогова не успели, поскольку пациентка сказала врачам „скорой помощи“, что выйдет покурить на улицу, после чего покинула территорию медучреждения и скрылась в неизвестном направлении», — сказал источник.
По словам врачей, женщина была одета в красную куртку и черные штаны. В МВД проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
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