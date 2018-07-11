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«Слабоумие и отвага»: ростовчанин попал под колеса, перебегая дорогу перед машиной
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«Слабоумие и отвага»: ростовчанин попал под колеса, перебегая дорогу перед машиной 

161.ru 11 июля 2018
Фото: 161.ru
Пешеход оказался виноват в аварии
Сегодня, 11 июля, в донской столице на улице 50 лет Ростельмаша произошла авария, которую очевидцы описали коротко и емко:«Слабоумие и отвага». Юноша, видимо, очень торопился, поэтому не стал ждать разрешающий сигнал светофора.
Пешеход кинулся перебегать через дорогу, улучив момент, когда было мало машин. Но даже маленькая загруженность проезжей части не спасла ростовчанина от аварии.
— Он думал, что успеет проскочить перед легковухой, но ошибся. Парня сбили, во время удара он даже подпрыгнул на капоте, — рассказал очевидец случившегося.
Инцидент попал на видео авторегистратора, чуть позже ролик опубликовали в сети.
По словам свидетелей ДТП, пешеход отделался легким испугом.
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