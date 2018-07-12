За лихачами на красноярских трассах будут следить дроны

Квадрокоптеры начнут патрулировать пригородные трассы с высоты. Этим летом инспекторы ГИБДД научатся вычислять лихачей с помощью летающих дронов.

Вести наблюдение с воздуха решили из-за высокой аварийности — летом тех, кто превышает скорость, становится больше. Ранее дорожные полицейские уже пытались использовать беспилотники самолетного типа, но они оказались малоэффективными. Дело в том, что эти машины летают на маленькой высоте и не могут зависнуть, чтобы сделать снимок. Другое дело — винтокрылые дроны, которые при необходимости сбрасывают скорость и моментально делают фото и видео.

«В ближайшее время мы первый рейд проведем, где даже не будет экипажа ДПС в близлежащей территории. Квадрокоптер зафиксирует нарушение, а дальше сотрудники остановят данное транспортное средство, и водитель уже будет привлечен к ответственности на основании тех записей, которые будут получены с квадрокоптера», — сообщил глава УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.

Если эксперимент окажется удачным, дроны начнут использовать в городе.