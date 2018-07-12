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За лихачами на красноярских трассах будут следить дроны
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За лихачами на красноярских трассах будут следить дроны 

sibnovosti.ru 7 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Квадрокоптеры начнут патрулировать пригородные трассы с высоты. Этим летом инспекторы ГИБДД научатся вычислять лихачей с помощью летающих дронов.
Вести наблюдение с воздуха решили из-за высокой аварийности — летом тех, кто превышает скорость, становится больше. Ранее дорожные полицейские уже пытались использовать беспилотники самолетного типа, но они оказались малоэффективными. Дело в том, что эти машины летают на маленькой высоте и не могут зависнуть, чтобы сделать снимок. Другое дело — винтокрылые дроны, которые при необходимости сбрасывают скорость и моментально делают фото и видео.
«В ближайшее время мы первый рейд проведем, где даже не будет экипажа ДПС в близлежащей территории. Квадрокоптер зафиксирует нарушение, а дальше сотрудники остановят данное транспортное средство, и водитель уже будет привлечен к ответственности на основании тех записей, которые будут получены с квадрокоптера», — сообщил глава УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.
Если эксперимент окажется удачным, дроны начнут использовать в городе.
Отметим, что квадрокоптеры уже давно используют и другие красноярские службы, в том числе региональное управление МЧС. Устройства помогают спасателям следить за лесопожарной и паводковой обстановкой, а также при поисках пропавших в лесах людей.
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