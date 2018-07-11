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Костромская лосиха стала фотомоделью
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Костромская лосиха стала фотомоделью 

Kostroma.Today 11 июля 2018
Фото: Kostroma.Today
Красносельская лосиха стала настоящей фотомоделью, узнал KOSTROMA.TODAY. Пока она гуляет по красносельской трассе, с ней фотографируются водители.
Как сообщает Krasnoenews, лосиха гуляет вдоль дороги на границе Костромского и Красносельского районов. На ней есть специальный ошейник — он говорит о том, что животное обитает на Сумароковской лосеферме.
Водители останавливаются, выходят из машин и фотографируются с лосихой. Некоторые угощают ее хлебом. Животное от угощений не отказывается, а фотографам позирует с удовольствием.
Правда, некоторые водители говорят, что кормить лосиху не стоит, потому что она может привыкнуть к постоянным обедам и продолжит гулять около дороги. А это может быть очень опасно.
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