Костромская лосиха стала фотомоделью

Красносельская лосиха стала настоящей фотомоделью, узнал KOSTROMA.TODAY. Пока она гуляет по красносельской трассе, с ней фотографируются водители.

Как сообщает Krasnoenews, лосиха гуляет вдоль дороги на границе Костромского и Красносельского районов. На ней есть специальный ошейник — он говорит о том, что животное обитает на Сумароковской лосеферме.

Водители останавливаются, выходят из машин и фотографируются с лосихой. Некоторые угощают ее хлебом. Животное от угощений не отказывается, а фотографам позирует с удовольствием.

Правда, некоторые водители говорят, что кормить лосиху не стоит, потому что она может привыкнуть к постоянным обедам и продолжит гулять около дороги. А это может быть очень опасно.