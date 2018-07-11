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В центре Волгограда не работают светофоры
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В центре Волгограда не работают светофоры 

v1.ru 11 июля 2018
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда оказались обесточенными светофоры.
"Зелёный" свет пешеходы увидят не раньше вечера
Как рассказала V1.ru Елена Шарипова, у неё возникли трудности при передвижении на автомобиле на проспекте имени Ленина.
— Светофоры в центре города не работают. Сотрудники ДПС регулируют движение на «Современнике», на пересечении проспекта и Краснознаменской, — поделилась автолюбительница. -Тоже самое на перекрёстке улицы и проспекта Ленина.
В МУП «Волгоградские межрайонные электрические сети» сообщили, что светофоры в Центральном районе Волгограда не будут работать вечера.
— Сегодня проводится плановое отключение электросетей. Сотрудники ведут ремонтные работы на одной из подстанций, — рассказали в электросетях. — Планируется, что они завершатся к 17:00 часам и после возобновления подачи электричества светофоры заработают.
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