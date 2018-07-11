В центре Волгограда не работают светофоры

В Центральном районе Волгограда оказались обесточенными светофоры.

"Зелёный" свет пешеходы увидят не раньше вечера

Как рассказала V1.ru Елена Шарипова , у неё возникли трудности при передвижении на автомобиле на проспекте имени Ленина.

— Светофоры в центре города не работают. Сотрудники ДПС регулируют движение на «Современнике», на пересечении проспекта и Краснознаменской, — поделилась автолюбительница. -Тоже самое на перекрёстке улицы и проспекта Ленина.

В МУП «Волгоградские межрайонные электрические сети» сообщили, что светофоры в Центральном районе Волгограда не будут работать вечера.

— Сегодня проводится плановое отключение электросетей. Сотрудники ведут ремонтные работы на одной из подстанций, — рассказали в электросетях. — Планируется, что они завершатся к 17:00 часам и после возобновления подачи электричества светофоры заработают.