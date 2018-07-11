В Севастополе внимательный инспектор ДПС предотвратил ДТП, остановив на ходу неуправляемый автобус

Инцидент произошел на оживленном перекрестке улиц Хрусталёва и Промышленной. 53-летнему водителю автобуса « Мерседес Спринтер» внезапно стало плохо за рулём, и он почувствовал, что теряет сознание.

В этот момент рядом переходил дорогу инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Севастополю старший лейтенант полиции Борис Копин. Внимание полицейского привлек водитель, который из последних сил жестикулировал руками, а затем склонился на водительском сидении. Автобус выехал на встречную полосу и направился к перекрестку. Инспектор понял, что водитель, скорее всего, потерял сознание, и транспортное средство стало неуправляемым. Медлить нельзя было ни секунды — внезапный выезд на оживленный перекресток неминуемо привел бы к трагедии.

Догнав автобус, полицейский на ходу открыл водительскую дверь, вывернул руль и нажал на педаль тормоза и остановил транспортное средство. Убедившись, что участникам дорожного движения больше ничего не угрожает, старший лейтенант полиции Борис Копин оказал доврачебную помощь водителю, а подоспевшие инспекторы ДПС вызвали бригаду скорой медицинской помощи и сообщили о дорожном происшествии в дежурную часть.

После того, как водителю автобуса стало лучше, он поблагодарил сотрудника полиции, который предотвратил дорожно-транспортное происшествие и не допустил возможную трагедию.