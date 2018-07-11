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Иномарка с семьей опрокинулась в Ступине
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Иномарка с семьей опрокинулась в Ступине 

РИАМО 11 июля 2018
В поселке Михнево городского округа Ступино в ночь на среду иномарка с семьей съехала в кювет и опрокинулась, сообщил Ступинскому информагентству источник в местном ТУСиС.
«Одиннадцатого июля в три часа ночи на пульт «112» поступило сообщение о том, что в поселке Михнево на 77-м километре Старокаширского шоссе водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась на крышу. На место происшествия выезжали сотрудники ПЧ-269 Ступинского ТУСиС, ГИБДД, скорая помощь», — сказал источник.
По данным агентства, прибывшие на место ДТП медики диагностировали у водителя и трех пассажиров, которые являются членами одной семьи, незначительные телесные повреждения и оказали им помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались. Ведется проверка для выяснения причин произошедшего.
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