Иномарка с семьей опрокинулась в Ступине

В поселке Михнево городского округа Ступино в ночь на среду иномарка с семьей съехала в кювет и опрокинулась, сообщил Ступинскому информагентству источник в местном ТУСиС.

«Одиннадцатого июля в три часа ночи на пульт «112» поступило сообщение о том, что в поселке Михнево на 77-м километре Старокаширского шоссе водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась на крышу. На место происшествия выезжали сотрудники ПЧ-269 Ступинского ТУСиС, ГИБДД , скорая помощь», — сказал источник.

По данным агентства, прибывшие на место ДТП медики диагностировали у водителя и трех пассажиров, которые являются членами одной семьи, незначительные телесные повреждения и оказали им помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались. Ведется проверка для выяснения причин произошедшего.