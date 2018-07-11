Нижегородка устроила массовое ДТП: скрылась и затем вернулась

Около 7 часов утра жительница Нижнего Новгорода подъехала с ребёнком к детскому саду, который находится в микрорайоне Цветы. Она проводила его и на обратной дороге повредила четыре автомобиля. Авария произошла рядом с домом № 8 по улице Первоцветной. Всё ДТП сняла одна из камер видеонаблюдения.

Видео предоставлено Домоуправляющей компанией «Управдомъ», которая занимается обслуживанием этого района. В конце первой минуты видно, что нижегородка подъехала и припарковалась. Потом, в начале десятой минуты, женщина отъезжает и сначала сталкивается с одной машиной, а затем врезается в другие. После ДТП она скрывается с места происшествия.

На этом видео заместитель генерального директора Домоуправляющей компании «Управдомъ» Олег Пикунов дал некоторые подробности произошедшего.

— Я пообщался с одним из собственников повреждённого автомобиля, — рассказал NN.ru заместитель генерального директора Домоуправляющей компании «Управдомъ» Олег Пикунов. — Он с утра пошёл на работу и увидел, что его машина повреждена. Сразу же обратился в ГИБДД и куда-то отошёл ненадолго. Потом вернулся и увидел, что уже сотрудники ГИБДД приехали и та женщина, которая изначально скрылась. Они пообщались и проехали в отдел, где официально оформили ДТП, то есть она не стала отказываться. Жители обратились к нам, чтобы мы нашли видеозапись с происшествием. И когда они в ГИБДД поехали, эта запись была основным доказательством произошедшего, потому что на ней всё четко видно. Сами жители сказали, что женщина была в адекватном состоянии, трезвая. Может быть опыт небольшой — по всей вероятности она перепутала педали.

Олег Пикунов также высказался, что возвращение женщины на место происшествие вызывает уважение, поскольку многие бы не вернулись. Понятное дело, что она сделала это не специально. Однако всё равно возникают опасения — хорошо, что рядом не было людей, считает нижегородец.

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