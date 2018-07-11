Трамвай на полном ходу сбил невнимательную москвичку

Девушка стала жертвой собственной невнимательности и попала под трамвай. Трагедия произошла на шоссе Энтузиастов 11 июля. Видео несчастного случая появилась в Сети. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как девушка, не смотря по сторонам, приблизилась к трамвайным путям. Транспортное средство, которые было на полном ходу, сбило ее с ног, а потом протащило еще несколько метров.

Сразу после того, как трамвай затормозил, на помощь несчастной кинулись люди. На данный момент о ее состоянии ничего неизвестно.

Большегруз сбил девушку на пешеходном переходе в городе Артем Приморского края. Водитель не сразу заметил, что на «зебре» оказался пешеход. Мгновением позже автомобилист пытался вывернуть руль на полосу встречного движения, но все равно задел жертву.