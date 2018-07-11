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Трамвай на полном ходу сбил невнимательную москвичку
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Трамвай на полном ходу сбил невнимательную москвичку 

360tv.ru 11 июля 2018
Девушка стала жертвой собственной невнимательности и попала под трамвай. Трагедия произошла на шоссе Энтузиастов 11 июля. Видео несчастного случая появилась в Сети. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как девушка, не смотря по сторонам, приблизилась к трамвайным путям. Транспортное средство, которые было на полном ходу, сбило ее с ног, а потом протащило еще несколько метров.
Сразу после того, как трамвай затормозил, на помощь несчастной кинулись люди. На данный момент о ее состоянии ничего неизвестно.
Большегруз сбил девушку на пешеходном переходе в городе Артем Приморского края. Водитель не сразу заметил, что на «зебре» оказался пешеход. Мгновением позже автомобилист пытался вывернуть руль на полосу встречного движения, но все равно задел жертву.
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