В Пензе водитель, насмерть сбивший ребенка, получил условный срок

23-летний житель Пензы получил условный срок за нарушение правил дорожного движения, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Трагическое ДТП произошло днем 25 февраля 2018 года на улице Аустрина в Пензе. Молодой человек, находясь за рулем автомобиля марки « Volkswagen Passat », ехал по дороге вблизи дома №172 со скоростью выше 60 км/ч. Увидев ребенка на проезжей части, водитель, вместо того, чтобы снизить скорость или вовсе остановиться, решился на опасный маневр: он объехал пешехода слева, оказался на «встречке» и сбил 10-летнего мальчика.

Юный пешеход получил тяжелые травмы. Несмотря на старания медиков, спасти мальчика не удалось: ребенок умер в больнице 4 марта.

По данным пресс-службы Октябрьского районного суда Пензы, подсудимый признал вину и раскаялся, он добровольно возместил ущерб и моральный вред потерпевшей стороне, оплатил требующиеся мальчику лекарства, а затем взял на себя все расходы, связанные с организацией похорон. При вынесении приговора суд также учел тот факт, что ранее пензенец ни разу не привлекался к административной ответственности. Кроме того, были приняты во внимание положительные характеристики подсудимого с места жительства и места работы, а также данные о беременности его супруги и тяжелое заболевание родственника.

Мать погибшего мальчика не настаивала на строгом наказании подсудимого. В итоге суд назначил пензенцу наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.