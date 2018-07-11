Ещё
Тройная авария с участием пассажирской «Газели» произошла в центре Волгограда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тройная авария с участием пассажирской «Газели» произошла в центре Волгограда 

v1.ru 11 июля 2018
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинской столкнулись три автомобиля. Более двух часов водители ждут приезда госавтоинспекторов.
В тройном ДТП серьёзно никто не пострадал
Начиная от детской инфекционной больницы до начала перекрёстка образовалась пробка. В обеденное время произошло ДТП с участием пассажирской Газели, Lada Granta и Renault Megane.
Авария произошла в обеденное время
Автомобильные обломки убрали с проезжей части
— Называется, стоял на перекрестке и никого не трогал, — рассказывает водитель Renault Megane по имени Алексей. — Ждал зелёного сигнала светофора и бац! Я до сих пор не могу понять как это произошло. Слава Богу, все живы остались. Серьёзных травм никто не получил.
С выезда от инфекционной больницы образовался затор
Участники ДТП ждут госавтоинспекторов
Пассажирская Газель маршрутным такси не являлась, судя по отсутствию табличек и наклеек. Кто стал виновником аварии в ближайшее время предстоит выяснить госавтоинспекторам.
v1.ru: последние новости
Волгоградцев осудили за подстроенные аварии с дорогими авто «Я пристегнулась за секунду до удара»: в центре Волгограда машина вылетела на тротуар В Городище заторопившаяся автомобилистка покорежила столб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Skoda Rapid получит новое название1
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение