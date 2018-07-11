Тройная авария с участием пассажирской «Газели» произошла в центре Волгограда 

В Центральном районе Волгограда на пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинской столкнулись три автомобиля. Более двух часов водители ждут приезда госавтоинспекторов.
В тройном ДТП серьёзно никто не пострадал
Начиная от детской инфекционной больницы до начала перекрёстка образовалась пробка. В обеденное время произошло ДТП с участием пассажирской Газели, Lada Granta и Renault Megane.
Авария произошла в обеденное время
Автомобильные обломки убрали с проезжей части
— Называется, стоял на перекрестке и никого не трогал, — рассказывает водитель Renault Megane по имени Алексей. — Ждал зелёного сигнала светофора и бац! Я до сих пор не могу понять как это произошло. Слава Богу, все живы остались. Серьёзных травм никто не получил.
С выезда от инфекционной больницы образовался затор
Участники ДТП ждут госавтоинспекторов
Пассажирская Газель маршрутным такси не являлась, судя по отсутствию табличек и наклеек. Кто стал виновником аварии в ближайшее время предстоит выяснить госавтоинспекторам.