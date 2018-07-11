За секунду до трагедии: в Крыму полицейский предотвратил ДТП с автобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе инспектор ДПС чудом предотвратил аварию, остановив на ходу неуправляемый автобус. Об этом сообщили в пресс-службе горуправления МВД.

Инцидент произошел на оживленном перекрестке улиц Хрусталева и Промышленная. 53-летнему водителю автобуса Mercedes-Benz Sprinter внезапно стало плохо за рулем и он начал терять сознание. В этот момент рядом переходил дорогу инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД, старший лейтенант полиции Борис Копин. Он увидел, как водитель из последних сил жестикулировал руками, а затем склонился над рулем.

"Автобус выехал на встречную полосу и направился к перекрестку. Инспектор понял, что водитель, скорее всего, потерял сознание, и транспортное средство стало неуправляемым. Медлить нельзя было ни секунды — внезапный выезд на оживленный перекресток неминуемо привел бы к трагедии. Догнав автобус, полицейский на ходу открыл водительскую дверь, вывернул руль, нажал на педаль тормоза и остановил транспортное средство", — рассказали в ведомстве.

Убедившись, что участникам дорожного движения больше ничего не угрожает, Копин оказал водителю доврачебную помощь, а подоспевшие на место происшествия инспекторы ДПС вызвали бригаду скорой помощи.