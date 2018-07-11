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Власти Югры выделят деньги на закупку автобусов для безопасной перевозки детей
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Власти Югры выделят деньги на закупку автобусов для безопасной перевозки детей 

РИА «ФедералПресс» 11 июля 2018
Правительство Югры выделит муниципалитетам округа 24,05 млн рублей из резервного фонда региона на исполнение наказов избирателей окружным депутатам. Как передает корреспондент «ФедералПресс», соответствующее решение вынесено на следующее заседание югорских властей, которое пройдет 13 июля.
Средства, как говорится в пояснительной записке к документу, будут направлены на закупку муниципальными властями автобусов, соответствующих требованиям и правилам по организованным перевозкам детей. В частности деньги получат восемь муниципалитетов — Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Мегион, Радужный, Пыть-Ях, а также Березовский, Кондинский и Октябрьский районы. Каждому из них достанется по 3,007 млн рублей.
Отметим, проблема недостатка в муниципалитетах округа автобусов, подходящих по требованиям для междугородних перевозок групп детей, обсуждается в округе с конца 2016 года.
Напомним, 4 декабря на федеральной трассе под Ханты-Мансийском произошла трагическая авария: автобус, перевозивший детскую команду нефтеюганского СК «Сибиряк» по спортивной акробатике, столкнулся с двумя грузовиками, перевозившими оборудование для нефтяников. В результате ДТП погибли 10 детей и двое взрослых, десятки получили тяжелейшие травмы.
Фото: amsrus.ru
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