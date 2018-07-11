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Пермский таксист сел на 3 года за смертельное ДТП со скорой
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Пермский таксист сел на 3 года за смертельное ДТП со скорой 

Уралинформбюро 11 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
Ленинский райсуд Перми вынес приговор таксисту, который устроил смертельное ДТП с каретой скорой помощи. Он проведет 3 года в колонии общего режима. После отсидки он не сможет сесть за руль в течение 2 лет 10 месяцев. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе инстанции.
Авария произошла утром 12 марта. Подсудимый за рулем Lada Vesta превысил скорость, выехал на перекресток на красный и протаранил неотложку. Пострадали шесть человек: водитель и два пассажира неотложки, а также три пассажирки такси. Одна из них — 19-летняя девушка — скончалась.
Водитель легковушки бросил машину и скрылся с места происшествия. Вскоре его разыскали.
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