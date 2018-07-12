Вторчермет до осени лишат одной из улиц и автобусной остановки

Вторчермет почти до осени лишится одной из улиц. На участке дороге будет проводиться капитальный ремонт. Из-за работ перестанет действовать и одна из атвобусных остановок, об этом сообщает в четверг, 12 июля, «АиФ-Урал»

Улица Военная, от Дорожной до Патриса Лумумбы , будет закрыта для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Ограничения вводятся уже сегодня, 12 июля, и продлятся вплоть до 21 августа. Участок будет перекрыт из-за того, что коммунальщики планируют провести там капитальный ремонт.

Из-за ограничений перестанет действовать остановка «Московская», на которой останавливались 26 и 18 автобусы. Вместе с тем, чтобы минимизировать последствия для пассажиров, на ближайших улицах появится сразу три новых остановки: на перекрестке улиц Зенитчиков и Палисадной, где будет останавливаться транспорт, идущий в сторону Военной, на перекрестке улиц Зенитчиков и Братская, там сможет останавливаться транспорт, идущий как в сторону Палисадной, так и в сторону Военной. Третья остановка будет расположена на перекрестке Военная — Патриса Лумумбы, там будет останавливаться общественный транспорт, идущий к улице Агрономическая.

Напомним, до этого стало известно о том, что ограничения будут введены на одной из улиц в районе автовокзала. Там с 13 июля по 8 августа будет закрыто движение в переулке Переходный, от улицы Белинского до Луганской.