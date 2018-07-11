В Волгограде иномарки столкнулись после виража КИА (ВИДЕО)

В Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении улиц Мендеелева и Лермонтова Daewoo Nexia въехала в стоящий перед ней Hyundai Elantra. Оба водителя ищут подрезавшего их на белой KIA cee'd лихача.

Водитель неудачно затормозил, испугавшись выехавшую на дорогу белую КИА Как рассказал V1.ru Александр Тарасов , дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром.

— Около 9:00 я ехал на работу по улице Менделеева в сторону центра Волгограда, — говорит водитель бордовой Daewoo Nexia. — Передо мной двигался Hyundai Elantra. У нас горел разрешающий сигнал светофора, когда с улицы Лермонтова на «красный» начала поворачивать KIA cee'd. Водитель Hyundai и я затормозили. Мою машину повело в сторону, руль не слушался, и я протаранил остановившуюся Elantra.

Александр Тарасов просит всех, кто видел аварию, откликнуться в его страничку социальной сети.

— А водитель KIA cee'd даже не остановился и спокойно поехал дальше, — недоумевает водитель.