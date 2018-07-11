Ещё
В Волгограде иномарки столкнулись после виража КИА (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде иномарки столкнулись после виража КИА (ВИДЕО) 

v1.ru 11 июля 2018
Фото: v1.ru
В Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении улиц Мендеелева и Лермонтова Daewoo Nexia въехала в стоящий перед ней Hyundai Elantra. Оба водителя ищут подрезавшего их на белой KIA cee'd лихача.
Водитель неудачно затормозил, испугавшись выехавшую на дорогу белую КИА  Как рассказал V1.ru Александр Тарасов, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром.
— Около 9:00 я ехал на работу по улице Менделеева в сторону центра Волгограда, — говорит водитель бордовой Daewoo Nexia. — Передо мной двигался Hyundai Elantra. У нас горел разрешающий сигнал светофора, когда с улицы Лермонтова на «красный» начала поворачивать KIA cee'd. Водитель Hyundai и я затормозили. Мою машину повело в сторону, руль не слушался, и я протаранил остановившуюся Elantra.
Александр Тарасов просит всех, кто видел аварию, откликнуться в его страничку социальной сети.
— А водитель KIA cee'd даже не остановился и спокойно поехал дальше, — недоумевает водитель.
v1.ru: последние новости
Тройная авария с участием пассажирской «Газели» произошла в центре Волгограда В Городище заторопившаяся автомобилистка покорежила столб Волгоградцев осудили за подстроенные аварии с дорогими авто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Skoda Rapid получит новое название1
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение